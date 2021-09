La proposta di legge sull’eutanasia sarà esaminata dall’Aula della Camera il 25 ottobre. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. “Non c’è dubbio che soprattutto se parliamo di eutanasia, sono convinto che il Parlamento debba assolutamente legiferare. D’altro canto, i referendum possono essere uno stimolo alla legislazione del Parlamento“, così aveva detto Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, ai microfoni di Rai Radio1 al Gr1, parlando dei referendum sulla cannabis e sull’eutanasia. “La transizione energetica, la questione ambientale sono le questioni fondamentali. Noi dobbiamo fare dei passi in avanti affinché al centro ci sia il nostro ecosistema per la sopravvivenza del pianeta. La transizione ecologica può avere degli effetti in generale sui costi. Il governo interverrà, così come la settimana prossima c’è anche una mozione in aula che i gruppi discuteranno e potranno dare anche un indirizzo al governo su queste politiche”. Soddisfazione da Mario Perantoni, deputato M5S e presidente della commissione Giustizia della Camera: “Bene, aspettavamo la decisione della conferenza dei capigruppo, apprendo con soddisfazione che abbiamo una data per l’esame in Aula del testo sul fine vita. Nelle commissioni congiunte Giustizia e Affari sociali abbiamo già fatto un grande lavoro di sintesi, ora stabiliremo nel primo ufficio di presidenza utile il calendario per l’esame e il voto degli emendamenti, circa 400, e per il mandato al relatore”.

Nei giorni scorsi, le persone che hanno firmato per il Referendum Eutanasia Legale hanno raggiunto quota 900mila: 600mila sono cartacee, 300mila sono quelle raccolte online, tramite spid o carta d’identità elettronica. Proprio la firma digitale ha consentito infatti di allargare la platea degli aderenti alla campagna. Nello specifico, dei primi 318.500 firmatari online il 59% è rappresentato da donne (186.435), mentre il 41% da uomini (132.144). In particolare, sono per la maggior parte le giovani donne ad aver firmato online: il 65% ha infatti tra i 18 e i 35 anni. Il 15% ha tra i 36 e i 45 anni, il 10% da 46 a 55 anni, l’8% da 56 a 65 anni e solo il 3% ha più di 65 anni. Per quanto riguarda la provenienza geografica delle firme, il 56% proviene dal Nord (33% da Nord Ovest e 23% da Nord Est), il 28% dal Centro e il 16% dal Sud. Le regioni con più firme rispetto al numero di abitanti sono: Emilia Romagna (83 firme ogni 10.000 abitanti), Sardegna (72) e Lombardia (70).