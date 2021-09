Sono 3.970 i nuovi casi di positività al coronavirus individuati oggi mercoledì 22 settembre, frutto di 292.872 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Martedì i casi erano stati 3.377, con 330.275 test. Il tasso di positività oggi è dell’1,4%, in lieve crescita rispetto all’1% di ieri. Sono invece 67 i decessi in un giorno, lo stesso numero di ieri (ma ancora una volta la Sicilia riporta morti relativi a giorni precedenti). In calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia: sono 516, con un calo di 3 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 40. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.796, 141 meno di ieri.

I dati del ministero della Salute certificano l’ennesimo lieve miglioramento rispetto alla situazione di una settimana fa. Mercoledì scorso i contagi giornalieri erano 860 in più (4.830), con un’incidenza a sua volta di 0,1 punti percentuali più elevata. I ricoveri calavano solamente di 37 unità rispetto al giorno precedente, mentre era stato un giorno migliore per quanto riguarda le terapie intensive: 32 ingressi (contro i 40 di oggi) e un saldo di meno 14. Sette giorni fa i decessi erano invece 73, contro i 67 di questo mercoledì.

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.645.853, i morti 130.488. I dimessi e i guariti sono invece 4.408.806, con un incremento di 6.850 rispetto a martedì, mentre gli attualmente positivi sono 106.559, con un calo di 2.954 casi nelle ultime 24 ore.

Oggi la Regione che registra più contagi è il Veneto, con 509 nuovi positivi ma anche oltre 40mila tamponi effettuati. Segue la Lombardia con 450 casi e più di 50mila test processati. Poi c’è appunto la Sicilia, che oltre a comunicare 414 contagi giornalieri continua a riportare decessi riferiti a giorni precedenti: 6 sono del 21 settembre, 6 del 20/9, altri 5 della scorsa settimana e perfino un morto relativo al giorno di Natale dello scorso anno.

Tornando ai casi registrati nelle ultime 24 ore, la Campania ne comunica 365, seguita dalla Toscana con 325. Poi, nell’ordine, le altre Regioni che hanno più di 100 nuovi positivi sono: Lazio (+291 casi), Piemonte (+278 casi), Emilia-Romagna (+257 casi), Calabria (+200 casi), Puglia (+196 casi), Friuli-Venezia Giulia (+159 casi) e Marche (+102 casi).