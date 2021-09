Una bestemmia nel bel mezzo della diretta del consiglio comunale di Arona, comune sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. È quanto accaduto lo scorso 13 settembre. Durante la seduta si sente chiaramente una bestemmia. A pronunciarla la consigliera di maggioranza della Lega, Desiree Milan, che durante il consiglio si trovava al volante per raggiungere il centro vaccinale. Poco dopo una votazione si dimentica il microfono aperto e le scappa l’espressione infelice. La stessa consigliera al termine della seduta cerca di scusarsi: “C’è qualche buontempone che ultimamente sta venendo a dire delle parole poco carine”. Sostenendo quindi che la parola sentita non fosse uscita dalla sua bocca. La visione del filmato però non lascia dubbi, tanto che i consiglieri di opposizione del Pd chiedono le dimissioni della consigliera blasfema. Dimissioni che sono arrivate il 16 settembre.