Un ciclista 48enne è finito in ospedale, fortunatamente senza ferite gravi, dopo essere stato speronato da un’automobile. L’incidente è stato ripreso in diretta dalla telecamera di bordo dell’automobile che stava sopraggiungendo da dietro. Il fatto è accaduto domenica 12 settembre a Malnate, in provincia di Varese, su una strada extraurbana.

Una grossa berlina supera i ciclisti disposti in fila indiana, ne passa un primo, ne supera un secondo e, quando passa il terzo rientra dal sorpasso molto in anticipo, tanto da far pensare a un gesto volontario, finendo per stringere il ciclista tra l’auto e il muro di contenimento che delimita la strada. Poi l’impatto: la coda della macchina urta la ruota anteriore della bicicletta facendo cadere a terra lo sportivo. Dal video caricato in rete e circolato su chat e profili social si vede la berlina allontanarsi dal luogo dell’incidente, apparentemente, quindi, non avrebbe prestato soccorso.