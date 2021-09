Un piano in sei punti per contrastare l’evolversi della variante Delta negli Usa. È quello che il presidente Joe Biden illustrerà nel pomeriggio (la sera in Italia) e che già promette di creare ampio dibattito. Per un motivo molto semplice: secondo quanto anticipato dai media statunitensi, uno dei cardini del progetto è rappresentato dall’obbligatorietà del vaccino per tutti i dipendenti federali, senza l’alternativa di sottoporsi regolarmente al tampone. Oltre a questo, a sentire le anticipazioni della stampa Usa, ci sarà anche l’appello al mondo privato per vaccinare tutti i dipendenti, a cui si aggiunge l’impegno a mantenere aperte le scuole con l’obbligo della mascherina e ad aumentare i test. Tra gli altri obiettivi anche l’avvio della terza dose, il cosiddetto ‘booster‘. La firma di Biden sul protocollo anti Covid è arrivata per frenare l’aumento della variante Delta, che sta uccidendo migliaia di persone ogni settimana e sta mettendo a rischio la ripresa economica della nazione. In particolare, il dipartimento del Lavoro richiederà a breve alle aziende con oltre 100 dipendenti che questi siano vaccinati contro il Covid o che facciano almeno un tampone a settimana. Lo rendono noto fonti dell’amministrazione al Wall Street Journal. Gli annunci sui nuovi requisiti legati al vaccino interessano fino a 100 milioni di grandi aziende e strutture sanitarie.