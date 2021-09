Un appello contro la solitudine. Lo lancia su Twitter Enzo Bianchi, ex priore della Comunità di Bose: “Cari amici sono invecchiato e ho difficoltà a venirvi a trovare. Vivo in esilio a Torino, da solo, ma la mia vocazione è comunitaria non eremitica. Perciò venite voi e a pranzo troverete piatti gustosi e converseremo in pace. Oggi peperoncini dolci farciti di carni e aromi”.

Il monaco, 78 anni, ha lasciato la comunità in via definitiva nel giugno scorso. Il suo allontanamento era stato deciso dal Vaticano nel 2019 dopo alcuni dissidi fra Bianchi – alla guida della Comunità da 55 anni – e il nuovo priore, fratel Luciano Manicardi. Anche in quel caso, l’ex priore aveva affidato l’annuncio a Twitter: “Cari amici per alcuni giorni sono stato silente e non vi ho inviato i pensieri emersi nel mio cuore ma un faticoso, sofferente trasloco me lo ha impedito. Per noi vecchi migrare è uno strappo non pensabile anche perché ci prepariamo all’esodo finale, non a cambiar casa e terra”.