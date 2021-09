Sergio Mattarella è intervenuto a sorpresa all’inaugurazione del Salone del Mobile di Milano. Il presidente della Repubblica, infatti, non avrebbe dovuto parlare ma ha voluto comunque prendere parola dal palco. “Sto violando il programma”, ha detto sorridendo, spiegando poi il motivo di quello strappo alla regola. “Desidero esprimere l’apprezzamento e gli auguri per il Salone e la Fiera. Questo è un appuntamento di particolare importanza, abitualmente. Un punto di riferimento mondiale per il settore, in cui il Paese è all’avanguardia – ha detto – Questa occasione, che raccoglie coraggio di impresa, creatività e cultura, è di straordinario significato in questo momento, per il rilancio e la ripresa del Paese”.

Al Capo dello Stato è stata donata una riproduzione del manifesto della prima edizione del Salone (1961) in una cornice d’eccezione, progettata dal duo di designer Formafantasma e realizzata dal giovane architetto-artigiano Giacomo Moor e dagli ebanisti Gigi Marelli e Giordano Viganò con il legno degli abeti abbattuti dalla tempesta Vaia in val di Fiemme.