“La Lega in Parlamento ha votato contro il green pass insieme a Fratelli d’Italia in una giornata in cui le forze dell’ordine hanno garantito che l’applicazione della regola del green pass, che la Lega aveva votato in consiglio dei ministri, potesse funzionare. Questo è inaccettabile”. Così Enrico Letta alla Festa dell’Unità di Bologna dopo la giravolta del Carroccio in commissione Affari Sociali, dove la Lega ha votato contro l’istituzione del Green pass. “È incompatibile con lo stare al governo votare contro il green pass che il governo sta cercare di portare avanti”, ha aggiunto Letta.