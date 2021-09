Un uomo è stato ucciso durante una sparatoria avvenuta intorno alle 17 in un cortile di Milano sud, in via Ovada. Secondo una prima ricostruzione dei fatti un 72enne italiano ha sparato diversi colpi d’arma da fuoco nei confronti di un uomo di 34 anni, rimasto ferito gravemente e morto all’ospedale San Paolo dove era stato sottoposto a intervento chirurgico. Il 72enne è stato ritrovato a terra con una ferita alla testa: dopo essere stato medicato, è stato accompagnato all’ospedale Humanitas di Rozzano in codice giallo. Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno rinvenuto alcuni bossoli ed un caricatore.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il 34enne, un pluripregiudicato, stava facendo una grigliata con amici nel cortile del condominio in via Ovada quando il 72enne è uscito sul balcone lamentandosi dei rumori e del fumo. Poco dopo è comparso in cortile con una pistola regolarmente denunciata e ha preteso che andassero via. Non ottenendo il risultato ha esploso due colpi in aria e a quel punto sarebbe stato colpito dal 34enne o da qualcuno degli amici. Nella colluttazione il 72enne ha esploso i colpi contro il vicino, centrandolo al petto. La vittima, morta in ospedale, a giugno aveva picchiato un marocchino all’interno di un bar provocandogli una prognosi di 40 giorni.