Un elicottero della marina militare messicana si è schiantato, colpendo un autobus. L’incidente è avvenuto nell’ambito delle operazioni di soccorso messe in tatto per le vittime dell’uragano Grace, che sta flagellando l’area. Secondo la stampa locale, il funzionario del governo Eric Cisneros era presente sull’elicottero quando è precipitato ad Agua Blanca, Hidalgo. Non si registrano vittime, ma ci sarebbero diversi feriti. L’incidente, che risale ad alcuni giorni fa, è stato ripreso in un video postato in rete.