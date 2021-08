Due giovani spettatori sono morti sabato mattina in un incidente durante il 41esimo Rally dell’Appennino reggiano, gara valida per la International Rally Cup 2021. È successo intorno alle 10 del 28 agosto in località Riverzana, territorio comunale tra San Polo d’Enza e Canossa in provincia di Reggio Emilia, durante la seconda prova speciale “Matilde di Canossa”.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora all’esatto vaglio dei carabinieri, l’incidente è avvenuto lungo un rettilineo dove l’equipaggio a bordo della Peugeot 208, numero 42 in gara, e formato da Claudio Gubertini e Alberto Ialungo ha perso il controllo del mezzo uscendo dal circuito. A causa della forte velocità e di un terrapieno che ha fatto da rampa, la macchina si è staccata dal suolo ed è precipitata su una vicina collinetta dove si trovavano i due giovani, Davide Rabotti, 21 anni, e Cristian Poggioli, 35 anni, originari rispettivamente di Reggio Emilia e Lama Mocogno in provincia di Modena. Poggioli, a quanto si apprende, era anche amico di uno dei due piloti. Entrambi gli spettatori sono morti sul colpo.

Inutile l’intervento dell’elisoccorso, mentre i due componenti l’equipaggio sono rimasti illesi. La gara è stata sospesa e sulla vicenda è stata aperta un inchiesta. Nel punto in cui sono stati travolti i due giovani “non c’erano barriere”, dice il sindaco di San Polo d’Enza Franco Palù all’Ansa, specificando che quello avvenuto nella mattina è avvenuto in una parte del tracciato “che di per sé non era pericolosissima”. “Che io sappia lì c’erano solo due ragazzi e non altre persone”, conclude Palù.

