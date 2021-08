Sono 7.221 i positivi al Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattr’ore in Italia, in calo rispetto a ieri (quando erano stati 7.548). I tamponi molecolari e antigenici effettuati però sono stati 220.872, contro i 244.420 di ieri, per un tasso di positività che cresce leggermente, passando dal 3,09% al 3,27%. Diminuiscono anche le vittime, 43 a fronte delle 59 del giorno precedente. Si inverte subito la tendenza osservata ieri nel calo dei ricoveri ospedalieri. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 503, quattro in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite: i nuovi ingressi sono stati 38. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, invece, sono 4.059, 36 in più rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi sul territorio nazionale salgono a 137.057 con un incremento di 1.333 casi nelle ultime 24 ore, contro i 399 di ieri e il calo di 230 osservato martedì. Dall’inizio della pandemia il totale dei casi è salito a 4.509.611: di questi, i morti sono stati 128.957, i dimessi e i guariti sono invece 4.243.597 con un incremento di 5.839 unità rispetto a ieri.