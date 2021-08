“Lavoravo nel magazzino, ho visto il fuoco e sono corso per aiutare qualcuno. Uno era su bruciato, è stato portato via in ambulanza”. È il racconto del giovane che ha prestato il primo soccorso nella palazzina crollata alla periferia di Torino, dove ha perso la vita un bambino di 4 anni. “C’erano cinque persone. Volevo aiutare, ho tirato fuori un uomo dalle macerie”. L’edificio – secondo quanto riferito dai vigili del fuoco – è crollato a causa di un’esplosione. Sul posto stanno operando Squadre usar (Urban search and rescue) e squadre cinofile. Inoltre il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco sta controllando eventuali fughe di gas.