“Abbiamo affrontato quella che rimane la nostra priorità più urgente: l’evacuazione sicura dei cittadini della coalizione, del personale afgano e delle loro famiglie. Siamo preoccupati per la loro capacità di raggiungere in sicurezza l’aeroporto di Kabul. Chiediamo alle nuove autorità afgane di permettere il libero passaggio a tutti i cittadini stranieri e afgani che desiderano raggiungere l’aeroporto”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dopoil G7 dedicato alla situazione in Afghanistan. Per quanto riguarda gli aiuti umanitari e la migrazione, ha assicurato “l’Ue farà la sua parte, per sostenere la sicurezza e le condizioni di vita adeguate degli afghani che fuggono dal loro paese. Secondo punto: non permettiamo la creazione di un nuovo mercato per i trafficanti di esseri umani. Siamo determinati a tenere sotto controllo i flussi migratori e a proteggere le frontiere dell’Ue”