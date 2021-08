L’evacuazione dall’Afghanistan è una “operazione incredibile, senza precedenti, ma evacuare migliaia di persone sarà difficile e doloroso, non c’è modo di evacuare senza provare dolore e vedere quelle immagini in tv mi ha spezzato il cuore”. Così il presidente statunitense Joe Biden in una dichiarazione alla Casa Bianca su quanto sta accadendo nel Paese dove da giorni ormai l’evacuazione di cittadini americani e di civili va avanti senza sosta.

Biden ha ammesso che la situazione è fluida e che “qualcosa potrebbe anche andare storto”. “La priorità – ha specificato – è evacuare i cittadini americani nel modo più veloce e sicuro possibile”. Rispetto al ritiro delle forze americane dall’Afghanistan, Biden ha insistito: “Quando avremmo dovuto lasciare l’Afghanistan? Tra 10 anni? 5? Lasciare l’Afghanistan è stata una decisione logica e razionale, non manderò i vostri figli a combattere”.