L’Italia registra 7.470 nuovi casi di positività al coronavirus sabato 21 agosto, frutto di 255.218 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è del 2,9%, in leggero calo rispetto al 3,2% di ieri. Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre altri 45 decessi in un giorno. Sono 466 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.733, rispetto a ieri sono 41 in più. Ieri erano stati 7.224 i nuovi casi e 49 i decessi.

Articolo in aggiornamento