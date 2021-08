Il Congresso statunitense, la Corte Suprema e il Cannon House Office Building sono stati evacuati per un allarme bomba. Gli agenti dell’Fbi stanno cercando di avviare un negoziato con un uomo alla guida di un pick up che afferma essere pieno di esplosivo. Si sta cercando “una soluzione pacifica”, ha detto il capo della Us Capitol Police, Tom Manger. “Non sappiamo in questo momento quale sia il suo movente”. Rita Katz, la responsabile di Site, il sito che monitora l’attività social dei terroristi, in un tweet scrive di aver visionato diversi video in cui l’uomo esprime “sentimenti estremistici” legati alla dottrina del ‘Make America Great Again’, mantra dell’ex presidente Donald Trump. “E’ quasi ora…Biden sei licenziato… Non è un’opzione… scappa dal nostro Paese…”, recita uno dei post dell’uomo.

Gli investigatori stanno tentando di stabilire se davvero il veicolo contenga esplosivi e se l’uomo sia in possesso di un detonatore. Dal mezzo, il sospettato comunica con gli agenti scrivendo su fogli che mostra attraverso i vetri. Cecchini sono stati dispiegati nell’area. La Casa Bianca ha fatto sapere che sta monitorando la situazione ed è aggiornata dalle forze dell’ordine.

Articolo in aggiornamento