Tre persone sono morte in Russia per l’esplosione e lo schianto del nuovo aereo da trasporto militare leggero Il-12V, che ha preso fuoco durante un volo di addestramento vicino all’aeroporto di Kubinka a 45 chilometri da Mosca. Alcune immagini riprese dagli abitanti mostrano le fiamme e il velivolo che perde perde rapidamente quota, fino allo schianto in un bosco. Le tre vittime erano un ingegnere e due piloti e facevano tutte parte dell’equipaggio