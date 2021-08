L’aeroporto di Kabul è stato preso d’assalto dai civili alla ricerca di un volo per fuggire all’estero dopo che i talebani hanno conquistato anche la capitale afghana. I sodati americani schierati hanno sparato in aria per fermare l’incursione. Secondo la Cnn, che cita fonti della Difesa, le forze americane hanno ucciso due uomini armati che avevano aperto il fuoco contro i militari. Mentre un soldato sarebbe rimasto ferito in un altro incidente a fuoco sempre all’aeroporto di Kabul le cui circostanze devono ancora essere appurate