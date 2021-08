I talebani sono entrati a Jalalabad, l’ultima grande città dell’Afghanistan, oltre alla capitale Kabul, non ancora nelle loro mani. Come rivendicato dagli stessi insorti, e come conferma una fonte all’Afp, i talebani sono entrati domenica mattina, senza combattere. Nei video, pubblicati dall’account ufficiale di un portavoce, Mohammad Naeem Wardak, si vede l’ingresso dei “Mujahideen”, letteralmente i combattenti impegnati nel jihād, prima nella provincia di Nangarhar e poi nella stessa Jalalabad.

Oltre a Kabul, restano sotto il controllo del governo una manciata di città minori, sparse e lontano dalla capitale, e senza grande valore strategico. In soli dieci giorni i talebani hanno preso il controllo della maggior parte del Paese raggiungendo le porte di Kabul, ora completamente circondata.

“Il popolo glorioso ha accolto i Mujaheddin – si legge nella didascalia dei video – La gente di Jalalabad è stata invitata ad accoglierli e loro sono entrati”.