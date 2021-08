“Non è un caso che proprio nelle regioni con più basso numero di vaccinati ci sia il rischio di zona gialla. Su questo io trovo un nesso diretto. È l’ennesima dimostrazione di come sia importante la vaccinazione“. Sono le parole pronunciate a “L’aria che tira” (La7) dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che aggiunge in riferimento alla Sicilia e alla Sardegna: “Poi è chiaro che parliamo di isole con un aumento forte delle presenze nel periodo estivo, ma il dato da cui possiamo partire è che sono le isole dove c’è un ritardo nel ciclo vaccinale deve far riflettere su quanto è importante vaccinarsi. Mi auguro che sia un elemento in più per sensibilizzare i cittadini”.