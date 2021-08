Il Tower Bridge di Londra è stato riaperto al traffico stamattina, martedì 10 agosto, dopo che un “guasto tecnico” ne ha bloccato la chiusura per quasi dodici ore mandando in tilt il traffico della capitale britannica. È la seconda volta in un anno che il ponte, uno dei siti più iconici dello skyline londinese, si blocca. Costruito tra il 1886 e il 1894, Tower Bridge all’epoca era considerato “il ponte mobile più grande e sofisticato mai realizzato”. Gli ingranaggi erano inizialmente alimentati a vapore prima che fosse installato un sistema elettroidraulico negli anni ’70. Il ponte si solleva di solito circa 800 volte all’anno. Nell’agosto 2020 è rimasto bloccato per oltre un’ora, causando una paralisi del traffico nelle aree circostanti