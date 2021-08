Esplorare nei minimi dettagli il relitto del Titanic prima che questo scompaia. È l’obiettivo della missione Titanic Survey, organizzata dalla Ocean Gate Expeditions dopo le previsioni di alcuni studiosi secondo i quali il transatlantico è destinato a scomparire entro pochi anni. Foto e video ad alta qualità e analisi approfondite grazie alle ultime tecnologie sono al centro della missione: ricercatori ed esploratori sottomarini si sono calati fino a 3800 metri di profondità per scattare qualche foto e filmare alcune immagini della storica imbarcazione divenuta tristemente famosa per il naufragio del 1912. Tutto materiale utile allo studio futuro quando secondo gli studiosi, appunto, il Titanic non ci sarà più.