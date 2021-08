In una settimana tre morti sul lavoro in Emilia-Romagna. Non ce l’ha fatta Giuseppe Rallo, il 47enne autotrasportatore che il 18 maggio era stato vittima di un incidente mentre si trovava nel piazzale di un’azienda di dolciumi a Bertinoro (Forlì – Cesena). Lo riporta la Gazzetta di Modena. Ancora da chiarire la dinamica: l’uomo è rimasto schiacciato fra due camion, il suo – che stava controllando da terra – e un altro che gli è arrivato alle spalle. Ricoverato all’ospedale Bufalini, per tre mesi è rimasto nel reparto di terapia intensiva.

Il suo decesso segue quello di Laila El Harim, morta alla Bombonette di Camposanto nel Modenese, e quello Salvatore Rabbito, operaio deceduto in un cantiere autostradale a Parma.

Secondo l’Inail, Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le denunce di infortunio con esito mortale tra gennaio e aprile di quest’anno sono 306, 26 in più rispetto al primo quadrimestre del 2020. L’incremento è del 9,3%: un confronto da fare con attenzione, però, perché i dati sono influenzati dalla pandemia e potrebbero apparire migliori di quanto non siano.