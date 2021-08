Il numero dei contagi giornalieri in linea con domenica scorsa e un’incidenza perfino più bassa. Come dimostra il confronto su base settimanale, la curva dei positivi cresce ancora ma più lentamente. Gli ospedali però ancora non beneficiano di questo rallentamento. Domenica 8 agosto in Italia sono stati registrati 5.735 nuovi casi di positività al coronavirus: una settimana fa furono 5.321. Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre 11 decessi. I tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore sono 203.511 (mancano i test del Lazio, che da agosto non li comunica per via dell’attacco hacker) e il tasso di positività è del 2,8%, più basso rispetto al 3,2% del primo agosto.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid invece salgono fino a 299: 11 in più rispetto a sabato, nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 24. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari degli ospedali sono 2.631 e sono aumentati di 98 unità da ieri. I dimessi e i guariti sono invece 4.155.931, con un incremento di 1.991, mentre gli attualmente positivi salgono a 112.266 con un aumento di 3.731 nelle ultime 24 ore. In tutto negli ospedali ci sono 746 ricoverati per Covid in più rispetto a domenica scorsa.

Nel confronto settimana su settimana, si registrano più contagi, più decessi, più ricoveri e più ingressi in terapia intensiva. La crescita dei nuovi positivi subisce tuttavia un rallentamento: dai quasi 38mila casi della scorsa settimana si è passati a 41.097 in sette giorni. Circa 3mila casi in più, mentre l’aumento precedente era stato di +8mila. Anche i pazienti Covid che necessitano di cure ospedaliere sono cresciuti quasi con la stessa velocità rispetto a una settimana fa: +677 contro il +562 registrato tra il 25 luglio e il primo agosto. Gli ingressi in terapia intensiva invece sono aumentati notevolmente: 175 in una settimana, mentre la scorsa erano stati 123. I decessi dal 2 agosto ad oggi sono stati 155 (nei sette giorni precedenti si erano fermati a 116). Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.396.417, i morti 128.220.

Oggi la Sicilia comunica ben 822 nuovi contagi e per il terzo giorno consecutivo si conferma la Regione con più casi. Quel che preoccupa è il tasso di positività, che si attesta al 9 per cento. Seconda per numero di nuovi positivi è la Toscana che ne conta 665, seguita dall’Emilia-Romagna con 661. Poi arrivano la Lombardia con 637 casi e il Veneto con 587: due Regioni dove però sono stati processati solo oggi più di 35mila tamponi. Il Lazio registra 554 casi e non è possibile sapere il numero di test effettuati. Seguono le Regioni del Sud, mete di villeggiatura che andranno ancora affollandosi la prossima settimana: la Campania comunica 369 nuovi positivi, la Sardegna 303 e la Puglia 208. Sopra quota 100 restano anche altre 6 Regioni: Piemonte (151 casi), Marche (151 casi), Liguria (135), Abruzzo (120 casi), Umbria (115) e Calabria (104 casi).