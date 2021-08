Sembrava destinata a non finire mai la storia d’amore tra il prodigio sbocciato dalle giovanili, Lionel Messi, e il Barcellona. Tra le parti, però, si è messo, da quanto ha spiegato il club catalano, il regolamento del campionato spagnolo. E così il fuoriclasse argentino non rinnoverà il suo contratto e dalla prossima stagione non indosserà più la maglia numero 10 blaugrana.

A comunicarlo è stato il club che in una nota ha scritto: “Sebbene sia stato raggiunto un accordo tra FC Barcelona e Leo Messi e con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, non sarà possibile formalizzare il tutto a causa di ostacoli economici e strutturali (regolamento del campionato spagnolo). Di fronte a questa situazione, Lionel Messi non rimarrà legato al FC Barcelona. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che alla fine i desideri sia del giocatore che del club non possano essere esauditi. Il Barça ringrazia Messi per il suo contributo e gli augura il meglio nella sua vita personale e professionale”. Per oggi è attesa anche la conferenza stampa del presidente Joan Laporta nella quale dovrebbero essere svelati i particolari sull’addio di Messi.

Appena circolata la notizia, il Paris Saint-German non si è fatto pregare e si sta già muovendo per convincere il fenomeno a scegliere la capitale francese per rincorrere nuovi successi nazonali e in Europa. Secondo quanto riporta The Athletic, il più volte Pallone d’Oro ha già parlato con l’allenatore del Psg, Mauricio Pochettino, e la società si è mossa subito per lavorare sulla fattibilità dell’operazione.