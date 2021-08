“I lavoratori mi hanno dato anche particolari sulla fase precedente alla comunicazione dei licenziamenti. Noi agiamo in modo compatto e unitario per contrastare un atteggiamento inaccettabile. Un tavolo nel quale ci si siede con la comunicazione di 400 e rotti licenziamenti come fatto compiuto, non è un tavolo e in quel tavolo non ci si siede”, così il ministro del Lavoro Andrea Orlando a margine dell’incontro con i lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio.