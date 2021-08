In diretta l’esito della votazione del nuovo statuto del Movimento 5 stelle, fatta per la prima volta col sistema SkyVote. Ecco l’intervento di Vito Crimi.

“Le proposte di Giuseppe Conte daranno nuovo impulso al M5S. E’ stato un momento di grandissima democrazia, questo Statuto è una pietra miliare: non dice solo come funzioniamo ma chi siamo. Ci sono stati numerosi tentativi di attacco, e sono stati continui ma l’infrastruttura di SkyVote ha respinto qualsiasi tentativo di intrusione”. Lo scrive Vito Crimi in una diretta Fb al termine della due giorni di votazione sul nuovo Statuto.