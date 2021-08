“Sono partito a ragionare per il partito unico e credo che queste cose abbiano avvicinato ulteriormente Forza Italia e Lega e che abbiamo una gran voglia di cambiare l’Italia con programma su basi comuni: stiamo lavorando alla creazione di questa federazione e mi auguro metteremo le basi valoriali per creare il grande partito unico di centrodestra”. Lo ha dichiarato Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, intervenendo telefonicamente alla festa della Lega Romagna, a Milano Marittima, frazione di Cervia, in provincia di Ravenna, dove Matteo Salvini è stato intervistato da Bruno Vespa.