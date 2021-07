Sydney resta in lockdown almeno fino al 28 agosto con tanto di militari spiegati nelle strade, ma le stesse misure di confinamento sono state stabilite anche per lo stato australiano del Queensland, dove si trova Brisbane, al fine di contenere la diffusione della variante Delta che sta preoccupando tutto il Paese. Il blocco, ha avvertito il vice primo ministro dello stato, Steven Miles, entrerà in vigore dalle 16 (ora locale) e interesserà undici aree governative per tre giorni, tra cui Brisbane, la terza città più grande del Paese.

Questo nuovo lockdown, che sarà il “più severo” applicato nello Stato, impone ai residenti di poter uscire di casa solo per quattro motivi: l’acquisto di prodotti di base, il lavoro, le cure mediche o l’attività sportiva nel raggio di dieci chilometri dall’abitazione. Inoltre, le attività considerate “non essenziali”, come gli alberghi o i luoghi di intrattenimento, dovranno rimanere chiusi.

Nello specifico, le aree del Queensland che rimarranno in lockdown sono Brisbane, Ipswich, Logan City, Moreton Bay, Redlands, Sunshine Coast, Gold Coast, Somerset, Noosa, Lockyer Valley e Scenic Rim. La città di Brisbane si unisce così al lockdown che è già in atto a Sydney, capitale dello stato del New South Wales, epicentro dell’epidemia australiana. Proprio a Sydney centinaia di poliziotti sono pronti a rispondere alle manifestazioni contro il confinamento, dopo le proteste dello scorso fine settimana, in cui sono state arrestate più di 80 persone.