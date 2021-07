Da Milano a Napoli, da Trento a Padova, passando per Udine, Pordenone e Torino, sono decine le manifestazioni organizzate in tutto il paese per dire No al Green Pass al grido di “Libertà, libertà”. Piazze gremite di persone senza mascherina e distanziamento, mentre i dati sui contagi e sulle ospedalizzazioni continuano a peggiorare.