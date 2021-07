“L’appello a non vaccinarsi è l’appello a morire. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire. Non ti vaccini, contagi, lui o lei muoiono”. È la risposta di Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, a un giornalista che gli legge le parole di Matteo Salvini, secondo cui ci si dovrebbe vaccinare sopra i 60 anni, mentre sotto i 40 non ce ne sarebbe bisogno.