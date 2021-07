“Il Green pass è lo strumento che ci consentirà di salvare noi stessi e molte altre vite. Ci ricordiamo un anno fa dove eravamo e cosa facevamo? Pensavamo che fosse tutto finito e poi improvvisamente le cose hanno preso un altro verso, negativo”. Così il leader del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo alla festa dell’Unità del quartiere Testaccio a Roma, sottolineando l’importanza del certificato verde. “Allora io credo che sia fondamentale sapere che le scelte che facciamo ora sono fondamentali”, ha aggiunto, facendo come esempi tutti i piccoli gesti fatti fino a oggi per uscirne, come il banale lavaggio delle mani. Quindi Letta ha lanciato una frecciata a Salvini: “Non penso che il menefreghismo ci salverà, quella è l’idea di Salvini”. Il riferimento è alle affermazioni del leader della Lega che ha definito il green passo “inutile” per determinate situazioni, e una “cazzata”. “Una parola del genere – ha aggiunto Letta – è irresponsabile, completamente irresponsabile”.