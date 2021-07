Un nuovo emendamento del Governo potrebbe ritardare i tempi per l’approdo in Aula alla Camera della riforma Cartabia sul processo penale, al momento in calendario il prossimo 23 luglio. Il testo – depositato alle 21 di giovedì dalla stessa Guardasigilli – elimina una delle poche previsioni apprezzate dal Movimento 5 stelle: l’allungamento fino alla metà (la legge in vigore, la ex Cirielli, lo fissa a un quarto) del tempo di prescrizione (pari al massimo della pena prevista dal codice) a seguito di interruzioni del termine, disciplinato dall’articolo 161 del codice penale. La norma, come si osserva nella foto che pubblichiamo, compariva tra gli emendamenti del Governo trasmessi alla commissione Giustizia di Montecitorio mercoledì 14, non nella nuova versione depositata ieri e firmata digitalmente da Cartabia. Così, se la legge fosse approvata in questo testo, il termine di prescrizione resterebbe fissato al massimo della pena aumentato di un quarto.

La novità, tuttavia, può avere anche l’effetto far slittare l’esame del testo in Aula a dopo la pausa estiva: con l’ultimo deposito, infatti, i deputati possono chiedere di prolungare anche il termine per la presentazione dei propri emendamenti, al momento fissato a martedì. Una proroga che il presidente della commissione, Mario Perantoni (M5S) è pronto a concedere: e che si rifletterebbe sulla data della discussione in Aula, che a quel punto potrebbe solo essere rimandata a settembre (mentre il premier Mario Draghi insiste perché il primo sì arrivi entro l’estate).