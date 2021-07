Il fotoreporter indiano Danish Seddiqi, capo dei fotografi di Reuters nel Paese asiatico e vincitore del premio Pulitzer nel 2018, è rimasto ucciso a Kandahar, in Afghanistan, dove si trovava per lavoro. Lo ha riferito l’ambasciatore afghano in India, Farid Mamundzay, che su Twitter si dice “profondamente scosso dalla triste notizia dell’uccisione di un amico, Danish Seddiqi, la scorsa notte. L’avevo incontrato due settimane prima che partisse per Kabul. Condoglianze alla sua famiglia e alla Reuters“.

Deeply disturbed by the sad news of the killing of a friend, Danish Seddiqi in Kandahar last night. The Indian Journalist & winner of Pulitzer Prize was embedded with Afghan security forces. I met him 2 weeks ago before his departure to Kabul. Condolences to his family & Reuters. pic.twitter.com/sGlsKHHein

— Farid Mamundzay फरीद मामुन्दजई فرید ماموندزی (@FMamundzay) July 16, 2021