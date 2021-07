“Non intendiamo percorrere questa strada proposta dalla Francia. Siamo all’inizio della fase in cui stiamo ancora promuovendo le vaccinazioni, dove abbiamo più vaccini di quante persone vogliono essere vaccinate”. La cancelliera tedesca, Angela Merkel, è convinta. In Germania non si seguirà l’idea francese, lanciata dal presidente Emmanuel Macron, di estendere l’uso del green pass anche per i bar e i ristoranti. “Non credo che possiamo guadagnare fiducia cambiando ciò che abbiamo detto finora, cioè che nessuna vaccinazione è obbligatoria, ma penso che possiamo guadagnare fiducia pubblicizzando la vaccinazione e facendo diventare il maggior numero possibile di persone degli ambasciatori del vaccino grazie alla propria esperienza”, ha proseguito la cancelliera tedesca.