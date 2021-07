Alle ore 17 Federchimica Assobiotec – realtà che rappresenta 130 imprese e parchi tecnologici e scientifici nei diversi settori di applicazione delle biotecnologie – racconterà in diretta web l’innovazione che serve all’Italia per un futuro migliore dopo la pandemia e presenterà le proposte delle imprese del settore per costruire insieme, grazie al Next Generation EU, al PNRR e con la prossima legge di Stabilità, il cambiamento e la rinascita italiana. Le proposte saranno inserite all’interno di un quaderno a disposizione dei decisori italiani.

All’evento in live streaming interverranno, tra gli altri, insieme a Riccardo Palmisano (presidente Federchimica Assobiotec): Nino Cartabellotta (presidente Fondazione Gimbe), Mario Calderini (Politecnico di Milano), Giacomo Gorini (immunologo), Gaetano Guglielmi (direttore Ufficio Rete IRCSS e Ricerca Corrente del Ministero della Salute), Beatrice Lorenzin (presidente Intergruppo parlamentare Sperimentazione clinica), Nicola Magrini (direttore generale Agenzia Italiana del Farmaco), Anna Lisa Mandorino (segretaria generale Cittadinanzattiva), Francesca Pasinelli (direttrice generale Telethon) e Giuseppe Recchia (vicepresidente Fondazione Smith Kline e fondatore daVinci Digital Therapeutics). Condurrà il giornalista Giampaolo Colletti.