Tutto è iniziato a a San Antonio de los Banos, cittadina da 50mila abitanti sud-ovest de L’Avana, poi la protesta si è estesa altrove nell’isola. A Trinidad, nella provincia di Sancti Spiritus, poi al centro fino alla provincia orientale di Santiago de Cuba. Migliaia di cubani sono scesi in piazza domenica 11 luglio in un evento senza precedenti, al grido di “Patria e vita!”, titolo di una canzone critica contro il governo, ma anche di “Abbasso la dittatura!”, e “Non abbiamo paura!”. Una protesta del tutto inedita che ha messo in allerta il governo e il presidente Diaz-Canel – convinto che gli Usa abbiano manipolato il malcontento diffuso. Al centro le difficoltà economiche della pandemia, le lunghe file per procurarsi generi di prima necessità e cibo, e la carenza di medicinali. Tutti elementi che hanno fatto esplodere la rabbia nel giorno in cui Cuba ha registrato un nuovo record giornaliero di contagi e morti per coronavirus (47 nuovi decessi e 6.923 infezioni). Sotto l’hashtag #SOSCuba o #SOSMatanzas, sui social si moltiplicano le richieste di aiuto, così come gli appelli al governo per facilitare l’invio di donazioni dall’estero. Sabato, un gruppo di oppositori ha chiesto l’istituzione di un “corridoio umanitario”, iniziativa che il governo ha respinto, dichiarando che “i concetti di corridoio umanitario e aiuto umanitario sono associati alle aree di conflitto e non si applicano a Cuba“.

Erano decenni che l’isola non vedeva una protesta del genere, che ha allertato il governo e lo stesso presidente della repubblica Miguel Díaz-Canel. In particolare il capo dello Stato ha visitato una delle principali città dove si sono svolte le proteste, San Antonio de los Baños, dichiarando che ad esse hanno partecipato anche “rivoluzionari” che lo hanno fatto “senza smettere di sostenere la rivoluzione”.

In dichiarazioni pubbliche Díaz-Canel ha respinto l’accusa a Cuba di essere una dittatura, sostenendo che la popolazione riceve benefici sociali ed economici che, ha detto, sono possibili grazie al sistema socialista, difendendo inoltre le politiche economiche ufficiali e il contrasto del Covid-19 che sono stati sviluppati nonostante la mancanza di risorse causate dall’embargo economico in atto da quasi 60 anni.

Il capo dello Stato e primo segretario del Partito comunista è stato più duro con “altri manifestanti”, definiti “criminali”, ed ha per questo invitato “i rivoluzionari, ed in prima fila i comunisti” a difendere il sistema cubano. Convinto che dietro alle proteste ci siano gli Stati Uniti, Díaz-Canel ha osservato che “in modo molto codardo, molto perverso, nelle situazioni più complicate che abbiamo nelle province, cominciano ad apparire personaggi dell’impero yankee, propugnando dottrine di intervento per rafforzare il concetto che il governo cubano non è in grado di uscire da queste difficoltà”. Allo stesso modo ha esortato gli Usa a revocare il blocco economico, finanziario e commerciale contro l’isola, per dimostrare l’autenticità delle loro preoccupazioni per il nostro Paese. “Dietro a tutto questo – ha concluso – c’è il sogno di porre fine alla rivoluzione cubana. Non permetteremo a nessuno di manipolare la nostra situazione. Né ammetteremo che un qualsiasi mercenario venduto agli Stati Uniti provochi una destabilizzazione a Cuba“.

Washington intanto mette in guardia L’Avana contro qualsiasi uso della violenza contro i manifestanti. “Gli Stati Uniti sostengono la libertà di espressione e di riunione a Cuba e condannerebbero fermamente qualsiasi atto di violenza o volto a prendere di mira manifestanti pacifici che esercitano i loro diritti universali”, ha affermato su Twitter il consigliere per la Sicurezza degli Stati Uniti, Jake Sullivan.