Nell’ultima settimana “assistiamo a una lieve inversione di tendenza”, con un’incidenza e un Rt in aumento. A dirlo è Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute nel video-messaggio settimanale che analizza l’andamento dell’epidemia da coronavirus. Bene, invece, le ospedalizzazioni “ben al di sotto di quella che viene definita ‘soglia critica’”. Pesa, però, la circolazione delle varianti: “È necessario vaccinare a grande ritmo – specifica – e in previsione della partita di domenica sera (la finale degli Europei Inghilterra-Italia) continuare a mantenere comportamenti ispirati alla massima prudenza“.

Già durante la conferenza stampa Rezza aveva invitato a stare attenti in vista dei possibili festeggiamenti di domenica: “Speriamo di festeggiare – ha detto – Ma facciamolo con prudenza. Ricordiamoci che è vero che all’aperto non ci sono più le mascherine. Ma è anche vero che, se ci sono aggregazioni o se ci sono 20 persone, una vicina all’altra, che si abbracciano, la mascherina in quel caso va portata”.