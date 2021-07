Ha tentato di rientrare in casa rompendo il vetro di una finestra, ma un profondo taglio al braccio gli è risultato fatale. È morto così un uomo di 54 anni, residente nelle campagne di Ostuni in provincia di Brindisi.

L’uomo viveva da solo in località Fumarola e, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, era rimasto chiuso fuori la propria abitazione. Per rientrare in casa, quindi, ha tentato di infrangere uno degli infissi, ma il gesto gli ha causato una profonda ferita che lo ha dissanguato nel giro di pochi minuti. Ad allertare i soccorsi è stata la vicina di casa che spesso lo andava a trovare.

A nulla è valso l’intervento dei poliziotti del commissariato di Ostuni, arrivati sul posto quando era già troppo tardi. Il pm di turno, Livia Orlando, ha disposto la riconsegna della salma ai familiari.