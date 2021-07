È stato colto in flagrante mentre riceveva del materiale che le forze di sicurezza russe ritengono essere classificato. Così, la polizia del governo di Mosca ha arrestato il console estone a San Pietroburgo, Mart Latte, sospettato di attività di spionaggio nei confronti della Federazione. Lo Fsb, i servizi segreti russi, in un comunicato hanno spiegato che l’attività del diplomatico europeo è da considerarsi “ostile” e “incompatibile” con il suo status che, teoricamente, lo proteggerebbe da eventuali procedimenti giudiziari.

Al momento, il governo estone non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma non è la prima volta che si arriva a uno scontro diplomatico tra Mosca e la Repubblica baltica. La Russia ha infatti espulso diplomatici estoni già due volte quest’anno, per rappresaglia contro l’espulsione di diplomatici russi da parte di Tallinn.