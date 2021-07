Sospetta lesione del tendine di Achille. È questa la prima diagnosi dell’infortunio di Leonardo Spinazzola, il terzino della Nazionale che si è accasciato a terra a poco meno di un quarto d’ora dalla fine di Belgio-Italia. In un primo momento, per la dinamica dell’infortunio, si era pensato a uno stiramento all’adduttore, invece il problema potrebbe essere addirittura più grave. In ogni caso, gli Europei del difensore della Roma sono finiti e sarà costretto a saltare la semifinale di martedì contro la Spagna e l’eventuale finale di Wembley.

Una perdita importante per l’Italia di Roberto Mancini, che nel post-partita dei quarti vinti 2-1 si è detto dispiaciuto per quanto accaduto a Spinazzola: “Non lo meritava. Stava giocando straordinanariamente bene. Stava giocando un Europeo grandissimo”, ha spiegato il ct durante la conferenza stampa. L’azzurro è stato uno dei migliori per rendimento fin dalla partita d’esordio contro la Turchia, lo scorso 11 giugno.

Spinazzola lascerà il ritiro di Coverciano, dove è rientrato insieme al resto del gruppo nel corso della notte, per essere visitato a Roma e riceverà una diagnosi definitiva. Se la lesione del tendine di Achille fosse confermata dai nuovi esami, rischia uno stop lungo, che potrebbe arrivare fino a sei mesi. Durante il volo che ha riportato la Nazionale in Italia, i compagni di squadra gli hanno dedicato cori e canti ripresi con i cellulari e postati anche sui canali ufficiali della Figc. L’ennesima dimostrazione della compattezza della rosa azzurra, che dal match contro la Spagna dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini più affidabili.