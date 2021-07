“Le 585 ‘mele d’oro’ consegnate in 33 anni sono non solo una bella storia ma esprimono da un lato più che la rivendicazione di un’autentica condizione di parità la consapevolezza che una effettiva parità tra i sessi fa crescere il nostro Paese e ne determina una crescita sociale ed economica. E sottolineano come sia in corso una forte crescita del ruolo femminile pur se non mancano ancora disparità e condizioni da rimuovere, emerse ancora più gravi durante la pandemia”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella cerimonia al Quirinale con le vincitrici della XXXIII edizione del Premio Marisa Bellisario.