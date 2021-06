Sydney è tornata in lockdown dopo avere riscontrato l’aumento dei contagi sul territorio a causa della variante Delta. Ma, nonostante le misure restrittive, le infezioni nella metropoli più grande d’Australia sono salite a 128 e riguardano tutte la mutazione ex indiana. La pandemia preoccupa però anche i Territori del Nord, nel Queensland e l’Australia Occidentale, e l’improvviso peggioramento della situazione ha portato i leader dei vari Stati e territori a un incontro di emergenza con il premier Scott Morrison. Questa è infatti la prima volta da mesi che il virus riemerge contemporaneamente in varie parti del Paese che, ricordiamo, finora ha vaccinato completamente soltanto il 4,8% della popolazione. In tutto le dosi somministrate sono 7,3 milioni.

Intanto, il ministro delle Finanze Josh Frydenberg ha ammesso che l’Australia si trova davanti a un “momento critico” nella sua lotta contro il Covid mentre i vari Stati chiudono i propri confini e applicano nuove restrizioni per cercare di bloccarne la diffusione. “Penso che stiamo entrando in una nuova fase di questa pandemia, con il più contagioso ceppo Delta”, ha detto Frydenberg a Abc News.

Intanto, dopo Sydney, anche Brisbane, Darwin e Perth corrono ai ripari contro la variante Delta. A Darwin, la capitale del Territorio del Nord dell’Australia, un lockdown di 48 ore imposto ieri è stato prorogato fino a venerdì dopo che i casi di un focolaio rilevato in una miniera d’oro sono saliti a sette.

“Il rischio per la comunità è aumentato nelle ultime 24 ore – ha detto il primo ministro del Territorio del Nord, Michael Gunner -. Ci troviamo in un periodo estremamente critico. Dobbiamo rimanere in lockdown mentre teniamo questo virus in trappola”. Allo stesso tempo, le autorità di Perth hanno irrigidito oggi le misure anti–Covid rendendo le mascherine obbligatorie, mentre a Brisbane sono stati imposti limiti agli assembramenti pubblici a oltre due milioni di persone. Ma anche le regioni dove la variante Delta non è ancora arrivata si stanno muovendo: la capitale Canberra ha imposto le mascherine anche al chiuso, mentre lo Stato dell’Australia del Sud ha annunciato una serie di rigide restrizioni.