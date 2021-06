Da oggi non c’è più l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Con l’Italia in zona bianca il provvedimento da molti atteso è diventato una realtà. Ma va ricordato che è un obbligo averne una da indossare al chiuso o all’aperto se non è possibile mantenere il distanziamento e in caso di assembramenti. “Oggi è un giorno bello perché tutto il nostro Paese da oggi è in area bianca e possiamo permetterci qualche libertà in più, ma dobbiamo continuare sulla strada della prudenza e della cautela perché la battaglia non è ancora vinta, il virus circola ancora in maniera significativa, siamo molto attenti con le varianti e a quello che sta accadendo in altri paesi in Europa e nel mondo, quindi è giusto continuare con questo percorso di gradualità facendo un passo alla volta ma con grandissima attenzione” ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine di un’iniziativa a Prato. “Le mascherine, su cui da oggi facciamo un piccolo passo all’aperto, sono e restano un elemento fondamentale della nostra strategia. Le mascherine sono e restano un elemento essenziale per combattere il Covid”.

Tutta Italia toglie da oggi le mascherine all’aperto meno la Campania. Il governatore Vincenzo De Luca ha infatti firmato un’ordinanza che mantiene l’obbligo di protezione (nei soli luoghi a rischio assembramenti) e vieta anche la vendita di bevande alcoliche da asporto dopo le 22. Firmata dal sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, il provvedimento con cui si proroga fino al 4 luglio, l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. La misura è stata adottata su richiesta del Commissario regionale per l’emergenza Covid, Massimo D’Angelo, in considerazione dell’attuale contesto epidemico locale.L’incidenza di casi settimanali a Norcia – si spiega in una nota sul profilo Facebook del Comune – è superiore a 200 su 100.000 abitanti e tale misura “si confida possa contribuire a contenere la diffusione e circolazione virale” anche perché “in questa settimana si completerà la campagna vaccinale”.