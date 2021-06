Sono stati 389 i nuovi casi positivi rintracciati nelle ultime 24 ore in Italia tra i 75.861 tamponi processati con un’incidenza stabile allo 0,5%. Lo scorso lunedì i contagi accertati erano stati 495. I morti sono 28, la metà dei quali attribuibile a un ricalcolo della Campania di decessi di aprile e maggio.

Lieve calo delle ospedalizzazioni con 20 posti letto in meno occupati in area medica e 5 in meno in terapia intensiva, dove si sono registrati 5 ingressi (due nel Lazio, uno in Lombardia, Piemonte e Sicilia). Nelle strutture restano quindi ricoverati 1.723 pazienti nei reparti Covid e 289 in rianimazione.

Dall’inizio della pandemia sono 4.258.456 i contagi accertati di Sars-Cov-2 in Italia. In 4.076.274 sono guariti o sono stati dimessi, mentre 127.500 sono deceduti. Gli attualmente positivi sono 54.682, di cui 52.670 sono in isolamento domiciliare.

La Regione con il maggior incremento nelle 24 ore è la Sicilia, che comunica 84 nuovi casi. Seguono Emilia-Romagna (64), Lazio (52), Campania (48) e Lombardia (46). In Toscana sono stati 33 i positivi comunicati, 20 in Veneto e 14 in Piemonte. Tutte le altre aree del Paese ne comunicano meno di 9 (Puglia) e ben 5 regioni non segnalano nuovi casi. Si tratta di Liguria, Umbria, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.