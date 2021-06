Tutti in piedi: a Wembley prima del fischio d’inizio di Italia-Austria, ottavo di finale degli Europei, nessuno dei 22 giocatori in campo si inginocchierà contro il razzismo. L’Uefa non ha ricevuto dalle due Nazionali nessuna richiesta in merito, quindi non si vedrà il gesto di solidarietà al movimento Black Lives Matter. Gli azzurri, racconta il Corriere della Sera oggi in edicola, hanno preso una decisione univoca: niente inginocchiamento. Serviva una scelta per evitare di ripetere la scena vista contro il Galles, quando metà squadra restò in piede e 5 giocatori invece imitarono il gesto dei gallesi. Nonostante la nota con cui la squadra ha ribadito di essere “contro il razzismo“, alla fine ha prevalso la linea del tutti in piedi.

Le motivazioni della decisione verranno spiegate nella consueta conferenza stampa della vigilia dal capitano della Nazionale, Leonardo Bonucci. Finora la linea della Figc era stata, parola del presidente Gabriele Gravina, quella di “lasciare i ragazzi liberi di seguire le loro sensibilità”. Dopo la gara col Galles però la questione è diventata politica, con l’appello del segretario Pd Enrico Letta e la seguente polemica del leader della Lega, Matteo Salvini. Da qui la necessità di tenere un comportamento uniforme per evitare nuove confusioni. “A nome di tutta la squadra ribadiamo che siamo contro ogni forma di razzismo”, ha dichiarato il responsabile della comunicazione della Nazionale italiana, Paolo Corbi. Nonostante questo, però, l’Italia non aderirà a una protesta simbolica che proprio questo vuole comunicare.

Come era già accaduto contro Turchia e Svizzera, il problema non si porrà contro l’Austria, perché anche la squadra guidata da David Alaba non si è finora mai inginocchiata. Discorso diverso in caso di un incrocio ai quarti di finale contro il Belgio: la Nazionale di Martinez, con Romelu Lukaku in testa, ha sempre aderito alla protesta. In quel caso come si comporteranno gli azzurri? Secondo il Corriere, la decisione è da rimanere in piedi sempre. Il perché proverà a spiegarlo Bonucci davanti ai microfoni.

Intanto, l’Uefa ha reso noto di aver nominato un ispettore per condurre un’indagine disciplinare in merito a potenziali incidenti discriminatori avvenuti all’Allianz Arena di Monaco, durante la partita della fase a gironi tra Germania e Ungheria (terminata 2-2), giocata il 23 giugno 2021. Il match è stato preceduto da diverse polemiche per la richiesta della città, bocciata dalla stessa Uefa, di illuminare lo stadio con i colori arcobaleno, simbolo dei diritti Lgbt. Sugli spalti diversi tifosi tedeschi hanno mostrato bandiere arcobaleno e sono stati segnalati cori omofobi da parte dei tifosi ungheresi. Dopo il gol del pareggio, Leon Goretzka ha esultato mostrando il cuore proprio verso gli spalti.