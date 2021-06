Le parole di Draghi “le ho condivise” dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, uscendo dal Senato. “Io sono per la libertà di parola per tutti, per me la parola della Chiesa, da italiano e da credente è importante. Il Parlamento deciderà quello che vuole. Mi stupisce il silenzio del Pd e dei 5 stelle visto che abbiamo detto sediamoci al tavolo, togliamo i punti critici e approviamo questa legge con il voto di tutti”.