Un incidente ha bloccato l’autostrada A1 chiusa tra Piacenza Sud e Fiorenzuola. Coinvolti un’auto, un camion e un’autocisterna che ha poi preso fuoco. Il tamponamento a catena è avvenuto al km 67 in direzione Milano. I due camionisti sono deceduti per l’impatto, prima dell’arrivo dei mezzi di soccorso. A bordo della vettura c’erano due donne tedesche che sono riuscite a scendere in tempo dopo lo schianto e a scappare mettendosi in salvo prima che i mezzi prendessero fuoco. Si sono formate code e rallentamenti.