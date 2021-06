Arresti domiciliari per Alessio Spaziano, il camionista 25enne arrestato venerdì per aver investito e ucciso con il suo camion, a Biandrate (Novara), il sindacalista Adil Belakhdim davanti all’ingresso del centro distribuzione Lidl. Lo ha deciso il giudice al termine dell’udienza di convalida dell’arresto lunedì mattina. Leggi Anche Novara, sindacalista muore travolto da camion durante uno sciopero. Arrestato l’investitore: “Ha forzato il blocco”. Ora si trova in carcere

L’interrogatorio è durato circa tre ore, durante le quali il camionista ha ricostruito. Il giovane si è detto più volte dispiaciuto e ha sostenuto che non aveva intenzione di investire nessuno. E’ accusato di omicidio stradale, resistenza e omissione di soccorso: dopo aver investito il sindacalista si è allontanato, costituendosi a una pattuglia dei carabinieri soltanto dopo qualche chilometro, all’altezza del casello autostradale Novara Ovest.